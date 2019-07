Qualität im Eissalon: Was auf Massenware hindeutet

Was bietet ein italienischer Eismacher einem Kollegen, der ihn besucht, als erstes an? Einen Kaffee. „So bekommt er ihn am schnellsten aus der Werkstatt hinaus“, sagt Luca Alberti. Mit dieser alten Eismacher-Weisheit erklärten schon sein Großvater und sein Vater dem Nachwuchs das Credo des Handwerks. Seine Geheimnisse gibt ein Eismacher nur ungern preis.