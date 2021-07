So cool: Eis mit heimischen Himbeeren und Waldviertler Milch

Eismacher müsste man sein! Ständig an der Quelle der liebsten Sommernascherei und an einem kühlen Arbeitsplatz, was gerade dieser Tage besonders – sagen wir: erfrischend – wirkt. Zumindest in der verklärten Vorstellung der Autorin dieser Zeilen. In der Realität kommen die angenehmen Temperaturen in der Eis-Manufaktur von Giorgio und Lisa Leone im achten Wiener Bezirk von der Klimaanlage. Es ginge nicht anders. Die großen Kühl- und Gefrierschränke geben viel Wärme ab; auch die Eismaschine selbst, wo im oberen Teil die Masse für die Milcheis-Sorten auf 65 Grad erhitzt wird.

Erhitzen, rühren und kühlen

Erhitztes Eis? Ja, bestätigt Giorgio:„Das ist notwendig, damit sich alle Zutaten gut verbinden. Erst dann kommen sie in die typische Kühltrommel, die im unteren Teil der großen Eismaschine eingebaut ist. Gute zwölf Liter Flüssigkeit fasst sie. Das heißt aber nicht, dass diese Menge auch als Eis herauskommt. Eher mehr, wenn man beobachtet, wie Giorgio und Mitarbeiter David routiniert mehrere gekühlte Edelstahlbehälter mit cremigem Zitronen- und Himbeer-Sorbet füllen.