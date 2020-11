Sofas mit Rundungen: Wie das Wohnzimmer gesellschaftsfähiger wird

Neben grobem Samt, der an den neuen Trendteilen nicht mehr ganz so glänzend zum Einsatz kommt, sind es nun auch teddybärige, wollige Stoffe in hellen Farben wie Off-White und Beige, die die Kurvenstars mit Mid-Century-Feeling zum Blickfang machen.

Nicht unbedingt gemütlicher

Kombiniert wird die Couch jetzt mit mehreren kleinen Tischen und Hockern: „Dunkles Holz eignet sich, Marmor ist nach wie vor stark vertreten. Dazu werden Lampen ebenfalls kleinteiliger angeordnet.“