Erlesenes rund um Wohnen und Design

Ein Leben unterwegs. In einer Zeit, in der wir an unsere Stadt gebunden sind und wenn möglich die eigene Behausung nicht verlassen sollen, in der Reisen wie eine Erinnerung aus einer längstvergangenen Zeit erscheint, ist so ein Buch Herz und Schmerz für denjenigen, der sich nach Abwechslung sehnt. Der Bildband „Unterwegs“ zeigt 26 ungewöhnliche Behausungen.

Emma Reddington, „Unterwegs. Wie moderne Abenteurer sich ein Zuhause schaffen“, Verlag Frech, 30,90 Euro