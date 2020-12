So können Lehrer von der Schule in die Wirtschaft und zurück wechseln

Wenn junge Menschen aus der Schule kommen, sollen sie so gut ausgebildet sein, dass sie sich im Berufsalltag zurechtfinden. Doch wie dieser aussieht, wissen Lehrerinnen und Lehrer meist nicht aus eigener Erfahrung. Ein neues Projekt, das von der MEGA Bildungsstiftung gefördert wird, will genau das ändern.

Mitinitiatorin Luisa Trauttmansdorff erläutert die Idee: "Viele Pädagoginnen und Pädagogen wünschen sich mehr Weiterbildungsmöglichkeiten in diesem Bereich. Sie empfinden es als ein Manko, Jugendliche auf etwas vorzubereiten, das sie nicht aus eigenem Erleben kennen." Nicht nur das: Viele innovative Unternehmen suchen Kontakt zur neuen Generation.

In der Praxis wird der Austausch so aussehen: "Lehrerinnen und Lehrer bewerben sich über unsere Plattform bei einem Unternehmen, das dann entscheiden kann, ob es einen der Kandidaten anstellt – und wenn ja, welcher am besten passt. "

Die Lehrperson ist dann für ein Jahr in der Firma und bezieht von ihr das Einkommen in der Höhe ihres Lehrer-Bruttogehalts. Sie bekommt in diesem Jahr übrigens so viel Urlaub, wie in der jeweiligen Branche üblich.