So isst man richtig gegen den Herbst-Blues

Gerade jetzt, in der Übergangszeit, spielt das eine große Rolle. Das heißt: „Der Schwerpunkt sollte auf pflanzlichen Nahrungsmitteln liegen. Das hat den Vorteil, dass man auch eine große Menge an Vitaminen und zellschützende sekundäre Pflanzenstoffe zu sich nimmt.“ Weiters sollte man beim Fleisch sparsam sein und vor allem zu Huhn oder Fisch greifen, rät er.

Buchautorin Uma Naidoo sieht es ähnlich und empfiehlt die mediterrane Ernährungsweise. Die US-Psychiaterin, Ernährungswissenschafterin und ausgebildete Köchin beschäftigt sich in ihrem neuen Buch „Ernährung für die Psyche“ (Verlag riva, 20,95 €) intensiv mit dem richtigen Essen für seelisches Wohlbefinden und betont: „Essen kann ein starkes Heilmittel sein.“ Allerdings komme es klarerweise auf die richtige Auswahl an. Dazu zählen unter anderem Probiotika, gesunde Fette, Omega-3-Fettsäuren (etwa in Meeresfisch), Vollkornreis, Haferflocken und Mineralien und Mikronährstoffe wie Eisen, Magnesium oder Kalium. „Essen beeinflusst das Gehirn direkt und indirekt“, erklärt Naidoo.