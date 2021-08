Sexual Wellness - die eigene Lust hegen und pflegen

Nützliches für Menschen mit Vagina

„Sexual Wellness“ meint das Liebesleben von Frauen – und da geht es im weitesten Sinne um das, was in der Marketingfachsprache als „Self Care“ bezeichnet wird. Man cremt, ölt und tupft nicht nur im Namen der Schönheit und des Anti-Agings, sondern rubbelt oder massiert, um Lust und Befriedigung zu erleben. Laut Business Insider hat dieser Markt aktuell eine Wachstumsrate von 12,4 Prozent, Tendenz nach oben. Das ist fantastisch, weil Vibratoren, Dildos & Co nun final aus der Pscht, nicht weitersagen, dass ich so was daheim hab-Ecke kommen und wie Wimperntusche, Gesichtspackung oder Körperöl „ganz offiziell“ dazugehören. Im Bad, im Schlafzimmer, im Urlaubsgepäck. Und das ist auch deshalb sehr zu begrüßen, weil wir Damen nicht mehr mit einem hässlichen Penis-Imitat herumtun müssen, um ja nicht zu vergessen, wie gottvoll sein Prachtstück daherkommt. Nein, jetzt ist alles auf einmal chic und von einem Alessi-Küchenaccessoire kaum zu unterscheiden. Wer aber dabei nur an schnurrende Hausfreunde denkt – falsch. Auch Nützliches für „Menschen mit Vagina“ avanciert zum Must-have mit dem gewissen Touch, wie etwa die „Vaginal Melts“ der Firma Femallay. Das sind Zäpfchen, die Scheidentrockenheit, Juckreiz und Irritationen vorbeugen sollen und wie Eissorten duften (und schmecken): in Pfirsich etwa oder in Kokos. In sozialen Medien wie Tiktok wurde daher auch zügig der erweiterte Einsatzbereich der Zäpfchen diskutiert: geschmackliche Highlights beim Oralsex! Ehrlich, wer hätte je gedacht, dass Bäh-Themen wie vaginaler Juckreiz oder Scheidentrockenheit so vergnüglich sein können? Ich find’s sensationell – als wichtigen Schritt, Frauen zu bekräftigen, mit ihrer Lust endlich so entspannt umzugehen, wie es Männer schon seit Adam und Eva tun.