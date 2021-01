Sex-Trends: Die Renaissance der Masturbation

Was bringt 2021: mehr Sex, weniger Sex, gar kein Sex, anderen Sex? Mit der Zukunft von Sexualität beschäftigen sich derzeit alle wichtigen Player der„Sexual Wellness Industrie“ – so heißt die Erotikbranche neuerdings. Fakt ist: Die Corona-Pandemie hat auch diesen Lebensbereich nachhaltig verändert, wie die Experten bei Wow-Tech, „Anbieter von Premium-Produkten für das Liebesleben“, betonen. Regeln, Ausgangssperren, Beschränkungen, eingeschränkte Kontakte, geschlossene Clubs und Bars – da wird’s eng, vor allem für Singles.

Was bleibt? Die Beschäftigung mit sich selbst – beim Sextoy-Hersteller „Lelo“ spricht man gar von einer „Renaissance der Masturbation“. 2020 kauften die Menschen jedenfalls so viele Sextoys wie nie zuvor. In Bezug auf Frauen spricht man von „Vergnügungsprodukte für die Klitoris“, und da hat „Lelo“ eine prickelnde These für das, was nun kommt: „Es gab in der Geschichte noch nie einen besseren Zeitpunkt dafür, eine Klitoris zu haben, als das Jahr 2021.“ Um Entmystifizierung ginge es jetzt, und das „Erkennen der wahren Größe“ dieses Wunderwerks. Licht am Ende des Tunnels also, – zumindest für die Damen. Fein, wir brauchen positive Nachrichten! Dazu passt auch der anhaltende Audio-Porn-Trend, erotische Hörgeschichten als Fantasie-Turbo boomen. Doch auch die Männer dürfen auf ein spannendes 21er-Jahr hoffen: Ging es zuletzt im Sinne des „Orgasm Gap“ vor allem darum, Innovationen für die weibliche Lust voranzutreiben, ist nun auch er dran. Dabei wird die Idee des „weiblichen Orgasmus für Männer“, propagiert. Eine neue Druckwellen-Technologie soll künftig genitales Glück bringen. Paare bekommen ebenfalls Hilfe – die Digitalisierung ermöglicht gemeinsame Sexualität, trotz Distanz. Ferngesteuerte Sextoys in Verbindung mit speziellen Apps machen’s möglich. Laut einer Umfrage stieg die Bereitschaft, etwas Neues auszuprobieren, um 25 Prozent. Die Fern-Bedienung der Partner gehört hier dazu.