Selbstmord? "Bei dem Wort reißt es mich"

In der Öffentlichkeit tut sich folgende Problemstellung auf: Nach Goethes Roman „Die Leiden des jungen Werthers“ gab es eine Häufung an Suizidfällen. Auch deshalb wird u. a. in Medien nicht über Suizide auf Eisenbahnstrecken berichtet – um Nachahmungen zu verhindern. Wie schaffen wir den Balance-Akt?

Da gibt es eine eindeutige Antwort: Es kommt auf das Wie an. Es darf nicht sein, dass wir die Würde der Betroffenen verletzen, indem wir Fotos von Fundorten zeigen. Denn damit verletzen wir auch die Würde der Hinterbliebenen. Wenn ich mir aber überlege: Was waren die Umstände, die zu dem Unglück führten? Warum wird nicht darüber gesprochen, wie Ängste entstehen und warum man sie hat? Wenn ich Menschen also die Möglichkeit gebe, sich zu artikulieren, solange sie noch leben, und Hinterbliebenen, wenn das Unglück geschehen ist, dann eröffne ich Perspektiven und bin solidarisch.