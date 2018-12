Telefonseelsorge: Zuhören ist heute gefragter denn je

Die Sorgen und Ängste der Anrufer sind vielfältig. „Uns ist nichts Menschliches fremd“, sagen die beiden Expertinnen unisono. Lunzer ist ein Fall eines Coming-out besonders deutlich in Erinnerung. Der Anrufer habe dabei von der Entdeckung seiner homosexuellen Neigung berichtet und dass er es in der Familie noch nicht besprechen konnte. „Am Land sind solche Themen sehr heikel, anders als vielleicht in der Großstadt, wo man anonymer lebt, als im kleinen Dorf.“

Franziska Weidinger von einem Gespräch, in dem eine Frau zum ersten Mal über ihre Vergewaltigung in Kindertagen erzählt hat. „So etwas ist schon sehr berührend.“

Die ehrenamtlichen Mitarbeiter erhalten eine neunmonatige psychotherapeutische Ausbildung. Für den neuen Lehrgang, der im März beginnt, werden noch Freiwillige gesucht. Voraussetzungen sind u. a. psychische Belastbarkeit und Selbstreflexionsfähigkeit. Infos unter: www.martinus.at/telefonseelsorge