Raumfahrer bis Fallschirmspringer: Warum jede Berufsgruppe ihren Heiligen hat

Direkt zu Gott beten

Heiligenverehrung ist in den evangelischen Kirchen nicht üblich. Man brauche keine Mittler zu Gott außer Jesus, so der Grundgedanke. Martin Luther sah die Heiligenverehrung überhaupt als unbiblisch an.

Gedenktag

Evangelische Christen gedenken der Heiligen für ihre Taten – am 1. November begehen sie den „Gedenktag der Heiligen“. An die Verstorbenen erinnern sie sich am „Totensonntag“ oder „Ewigkeitssonntag“ (1. Advent).