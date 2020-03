Psychologie: Warum uns Bettenmachen glücklicher machen kann

Im Jahr 2014 hielt McRaven an einer Universität in Texas eine Rede, die viral ging – darin sprach er von zehn einfachen Routinen, die helfen, das eigene Leben zu managen. Dazu gehören regelmäßiger Sport, To-do-Listen, das Setzen von Zielen oder eben frühes Aufstehen, am besten immer um die gleiche Zeit. Aus seiner Sicht sind es die vielen kleinen Dinge, die man abhaken und erledigen kann – dieses "Abhaken" und Erledigen mache zufriedener.

Die morgendliche Betten-Routine würde besonders in schwierigen Zeiten helfen – es vermittelt Menschen einen Lebenssinn. Simple Alltagsregeln sind etwas, die jeder umsetzen kann – sie vermitteln das Gefühl, etwas zu bewirken. Das zentrale Ziel jeder Routine lautet: "Komm ins Tun!"

Morgens aufstehen, waschen, anziehen

"Dieses Tun ist insofern wichtig als eher unstrukturierte Menschen derzeit gefährdet sind, morgens im Bett zu bleiben", sagt die Psychotherapeutin Martina Bienenstein. Gerade Menschen, die zu depressiver Verstimmung neigen, rät sie, sich den Wecker zu stellen und immer um dieselbe Zeit aufzustehen: "Weil das Im-Bett-bleiben eine Sogwirkung hat, die Gefahr ist, dass sich das einschleift und man dann den ganzen Tag lieben bleibt."

Man sollte sich aufraffen, in einen Normalzustand zu kommen: "Das Wichtigste ist zunächst, dass man sich morgens wäscht und anzieht." Danach kann ich mir überlegen, was als nächstes kommt. "Es ist jetzt von großer Bedeutung, mit Struktur durch den Tag zu gehen. Dabei braucht es keine rigiden Abhandlungen, sondern eine Art Tageskonzept", so Martina Bienenstein.

Dabei sollte man etwa definieren, an welchen Platz man isst, arbeitet oder sich enstspannt. "Es sind viele kleine Dinge, die zählen."