Jobverlust, Unsicherheit: Was tun, wenn die Angst überhand nimmt?

KURIER: Herr Dingemann, hinter und vor uns liegen emotional schwierige Wochen. Viele Menschen sind extrem verunsichert. Wie kann man sich beruhigen?

Christian Dingemann: Derzeit befinden wir uns in der Anfangsphase der verschärften Maßnahmen, jeder muss sich erst einmal neu sortieren und mit der Situation persönlich zurechtkommen. Eine Gesellschaft wurde im Eiltempo vor eine komplett neue Situation gestellt. Große, vor allem plötzliche Veränderungen im Leben verursachen immer Stress, Angst und Sorgen. Man merkt aber, wie schnell sich Menschen auf solche Situationen einstellen können. Not macht erfinderisch und Angst hat uns schon immer das Überleben gesichert. Ganz wichtig: Das, was derzeit passiert, ist eine Ausnahmesituation, aber wir sind gut vorbereitet. Die kritische Infrastruktur bleibt aufrecht, wir haben alle genug zu essen – und ausreichend Toilettenpapier. Die Einschränkungen dienen dem großen Ganzen, vor allem der Risikogruppe älterer Menschen.

Überwiegt momentan Egoismus oder Solidarität?

Ich würde sagen, 50:50. Neben eigenen Vorsichtsmaßnahmen gibt es eine gestärkte Solidarität, Netzwerke bauen sich auf, Nachbarschaftshilfen entwickeln sich, Menschen gehen für Ältere einkaufen oder übernehmen das Gassigehen. Die meisten Menschen sind nun gezwungen, einen komplett neuen Alltag zu entwickeln. Viele werden die Zeit nur noch in den eigenen vier Wänden verbringen. Hier empfehle ich, sich an die Vorschläge des Berufsverbands der österreichischen Psychologen zu halten (siehe unten).

Je länger diese Situation anhält, desto mehr Menschen fürchten sich, ihren Job zu verlieren. Wie geht man mit Existenzangst um?

In erster Linie geht es jetzt einmal darum, die Pandemie einzuschränken. Natürlich sind wir in unserer wirtschaftlichen Welt stark von unseren Arbeitsplätzen abhängig. Nichtsdestotrotz leben wir in einem Sozialstaat, der solche Krisen auffangen kann. Man muss zwischen objektiver und subjektiver Angst unterscheiden: Objektiv gesehen wird es für eine kurze Phase schwierig sein, doch es ist sehr wahrscheinlich, dass es anschließend wieder bergauf geht. Die ersten Wochen können mit dem AMS überbrückt werden, danach werden die Unternehmen schnell Lösungen finden.

Meist überwiegt die subjektive Angst, die mit Rationalität nicht viel zu tun hat. Was kann man dagegen tun?

Ruhe bewahren, besonnen bleiben, die Fakten auf den Tisch legen, relativieren. Man ist in dieser Situation ja nicht alleine, es sind Millionen Menschen betroffen. Halten Sie Kontakt zu Freunden, Familien und Kollegen, zum Beispiel über Videotelefonie, konsumieren Sie Medien gezielt und bewusst, nutzen Sie die Zeit für Tätigkeiten, die Sie lange aufgeschoben haben. Bleiben Sie aktiv im Rahmen der Möglichkeiten.