Null Problemo: Vor 35 Jahren landete Alf in unseren Wohnzimmern

Ein sympathischer Zug war seine spezielle Katzenliebe nicht. Genauso wenig wie seine Faulheit, seine Kaufsucht und seine Besserwisserei. Und dennoch hat sich das braune Zottelwesen mit seiner rüsseligen Nase in Nullkommanix in das Herz seiner Fans gespielt. Zuerst in den USA, später auch bei uns, wo im ORF am 5. Jänner 1988 die erste Staffel anlief.