Familienalltag auf dem Bildschirm: Die Kinder warten auf den Vater, der sie für das Wochenende abholen soll. Endlich läutet es, doch als sie die Tür öffnen, steht dort nicht der Papa, sondern seine neue Freundin. Ergebnis: Die Kinder wollen nicht mitgehen. Selten wurde der komplizierte Alltag getrennter Eltern und ihrer Kinder in all seinen mühsamen Details so erzählt wie in der Netflix-Serie „Süße Magnolien“.

55.000 Patchwork-Familien gibt es in Österreich berichtet Soziologin Christine Geserick vom Institut für Familienforschung (ÖIF) – und viele stehen vor ähnlichen Herausforderungen wie Maddie und ihre drei Kinder in der Serie. Führt man das Gespräch mit dem Lehrer des Sohnes gemeinsam oder getrennt? Wie verhält sich eine Mutter beim ersten Flirt nach der Trennung? Akzeptieren die Kinder die neue Frau an Papas Seite? Wie präsent ist der Vater?