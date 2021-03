Neue Milbenart wird nach Twitter benannt

Der Fund einer Enttäuschung eines Fischers und Hobbyfotografen in einem Hafen rund hundert Kilometer östlich von Tokio zu verdanken: "Da seine Beute nicht anbeißen wollte, spazierte er die Hafenmauer entlang, fotografierte und filmte die Tierchen und veröffentlichte das dann auf Twitter", berichtet der Grazer Evolutionsbiologe. Pfingstls japanischer Kollege wurde auf das Posting aufmerksam und kontaktierte den Grazer Experten und stellte am ursprünglichen Fotoort im Hafen tatsächlich mehrere Individuen fest. Diese identifizierte Pfingstl als neue Vertreter einer Familie, die er selbst erst 2019 in Japan erstmals entdeckt hatte.

Hornmilbe aus der Gezeitenzone

Ameronothrus twitter ist eine weniger als 0,5 Millimeter große Hornmilbe, die in der Gezeitenzone der Küste vorkommt - ein Lebensraum auf den gleichzeitig marine als auch terrestrische Umwelteinflüsse einwirken. Hornmilben sind vorwiegend landbewohnende Arten und die Mehrheit lebt im Boden, der Laubstreu und Baumkronen. Die Überfamilie der Ameronothroidea hat es jedoch geschafft Küstenzonen weltweit erfolgreich zu besiedeln. Verwandte Arten haben sich gut an die Kälte angepasst. Der Grazer Zoologe staunt daher, dass dieser Typ im fast schon subtropischen Klima vorkommt. Die japanischen und österreichischen Milbenexperten gehen davon aus, dass die Milbenart üblicherweise Felsen bewohnt, abseits der Hafenmauer wurde sie bisher jedoch noch nicht gefunden.

Interessante Biotope

In Japan hat Pfingstl bereits die Verbreitungsgebiete mehrerer Milbenarten analysiert, um die Evolution dieser Tiergruppe zu rekonstruieren und herauszufinden, was die Hornmilbenart an die Küsten getrieben hat. Laut den Biologen haben sich ihre Verbreitungsgebiete während der letzten 1,5 Millionen Jahre markant verschoben. Daraus lasse sich zweifelsfrei auf klimatische Veränderungen schließen, so der Forscher. Pfingstl und sein Team dokumentieren Veränderungen im Verbreitungsgebiet auch, um daraus Prognosen für die gesamte Küstenfauna abzuleiten. Die japanischen Küstenregionen sind für die Forschung besonders interessante Biotope, da sie sich über mehrere Klimazonen ziehen und die Tierwelt aufgrund der Insellage kaum Möglichkeiten hat, in andere Gegenden abzuwandern.