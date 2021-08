Marcel Hirscher: Warum sich Paare kurz nach der Hochzeit trennen

Beziehungen würden dann in eine Krise schlittern, wenn einer der Partner aus vermeintlicher Liebe zu oft Ja zu den Wünschen des anderen sagt, sagt Paarberaterin Teml-Jetter. Kinder und Eheschließungen erhöhen zudem die emotionale Bedeutung des Partners enorm, die Beziehung wird mit Erwartungen überfrachtet.

"Eltern werden bringt neue Rollen und Herausforderungen mit sich. Die eigenen und die Schwiegereltern rücken wieder näher, man wird mit der eigenen Erziehung konfrontiert, muss in die neue Rolle hineinwachsen. Möglicherweise hat man sich das Leben als Familie anders vorgestellt."

Plötzlich würden sich unerwartete und heikle Fragen stellen: Wie will ich sein? Was will ich? Wie will ich erziehen? Was sind meine Werte?

Romantische Vorstellungen

Oft kommt - wie im Fall Hirscher - dazu, dass die Partner schon in jungen Jahren zusammengekommen sind. "Auch das erlebe ich häufig, dass Menschen an ihren romantischen Vorstellungen von Liebe und Familie scheitern. Sie versuchen, eine Kopie ihrer eigenen Familie zu leben und bitter erfahren müssen, dass sie ihr höchstpersönliches Leben gestalten müssen - oder dürfen", sagt Teml-Jetter.

Die genauen Gründe für die Trennung im Hause Hirscher werden weiterhin privat bleiben - das hatte das Ex-Paar in einem Statement gegenüber der Krone angekündigt.