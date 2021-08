Trennung bei Marcel Hirscher: Seine Lovestory mit Laura

"Wir gehen in gutem Einvernehmen auseinander. Der Rest ist Privatsache. Und Laura und ich bitten, diese Privatsphäre auch zu respektieren" - dieser Satz geisterte am Sonntagabend durch die heimischen Zeitungen. Gesagt wurde er von niemand Geringerem als Ex-Ski-Ass Marcel Hirscher. Seine Frau Laura und er würden ab sofort getrennte Wege gehen.

Angefangen hat alles vor über 12 Jahren, denn da lernten die beiden einander kennen. "Wir haben gemeinsame Freunde, bei denen ich oft zum Computerspielen war. Er war immer in Jogginghose und Crocs. Die Harre irgendwie. Und da ist er mir aufgefallen, weil er einfach so selbstbewusst und locker war. Sein Charakter hat mich da total beeindruckt", erzählte Laura einmal in einem Interview mit "Madonna" darüber.

Laura studierte Kommunikationswissenschaften, machte eine Ausbildung zur Grafik-Designerin und arbeitet auf selbstständiger Basis in diesem Bereich.

Ein halbes Jahr nach dem Kennenlernen wurden Marcel und Laura dann auch ein Paar.