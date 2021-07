Beinbruch: Marcel Hirschers Rallye-Abenteuer endete im Spital

Der Motorsport-Liebhaber postete bereits ein Bild aus dem Krankenhaus in Salzburg, wo sich Hirscher in Behandlung befindet. Die Spaß am Motocross-Fahren kann ihm dieser Sturz aber nicht nehmen. Hirscher, der den Rallye-Dakar-Sieger Matthias Walkner zu seinen besten Freunden zählt, kündigte bereits an. "Das war ein unglaubliches Abenteuer. Enduro ist ein harter Sport, der keinen Fehler verzeiht. Verletzungen gehören dazu, vielleicht sehen wir uns nächstes Jahr wieder."