Altes neues Glück: Wenn Promi-Paare ihrer Liebe eine zweite Chance geben

Zurück zum Ex beziehungsweise zurück zur Ex hieß es jetzt bei Pop-Superstar Jennifer Lopez (52) und Hollywood-Schauspieler Ben Affleck (48). Gerüchte über ein Liebes-Comeback der beiden gab es ja schon länger, vor Kurzem bestätigte die US-Sängerin diese nun mit einem leidenschaftlichen Kuss-Foto in den sozialen Medien. Von 2002 bis Anfang 2004 waren sie schon mal ein Paar und bekamen von den Medien den Pärchen-Spitznamen "Bennifer" verpasst. Die geplante Traumhochzeit platzte allerdings, stattdessen folgte die Trennung.