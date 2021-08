7 Stars, die gewollt kinderlos bleiben wollen

Jennifer Lawrence

Schauspielerin Jennifer Lawrence, seit 2019 mit Galerist Cooke Maroney verheiratet, sagte 2017 gegenüber "E!", dass es sie nicht reize, Mama zu werden. "Überhaupt nicht. Es wird mit zunehmendem Alter immer weniger, was mich langsam beunruhigt", sagte sie scherzhaft. Lawrence zählt zu den erfolgreichsten Darstellerinnen Hollywoods. Entdeckt wurde sie mit 14 Jahren in New York. "Ich stand in der Straße und schaute mir gerade Straßentänzer an, als jemand ein Foto von mir gemacht hat", erzählte sie 2012 in einem Interview der Deutschen Presse-Agentur. "Von da an ist es losgegangen. Model- und Filmagenturen riefen an und wollten mich treffen - was ich auch tat." Der Durchbruch kam mit einer ernsten Rolle in dem Independentfilm "Winter's Bone" (2010). Sie spielte die Tochter einer verarmten Familie im ländlichen Missouri, die für ihre Mutter und die kleinen Geschwister sorgen muss. Die Kritiker überschlugen sich. Mit 20 Jahren war Lawrence damals die zweitjüngste Anwärterin auf einen Oscar als beste Hauptdarstellerin. Auf der Oscar-Bühne triumphierte sie dann als 22-Jährige mit ihrer Rolle als depressive junge Frau an der Seite von Bradley Cooper in dem Film "Silver Linings".