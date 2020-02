Manipulativ und subtil: "Frauen verstecken ihre Gemeinheiten"

Sie schreiben, dass sich Frauen "ihrer dunklen Seite stellen" sollten. Wie äußert sich Gewalt von Frauen gegen Männer?

Gesellschaftlich haben eher Männer die Macht. Mehr Geld, die höheren Positionen und so weiter. Das macht das patriarchale System aus, in dem wir leben. Im Privaten ist es anders. Hier beobachte ich, dass Frauen ihre Partner manipulieren, an ihnen rumnörgeln, ihnen mit einer gewissen Verachtung gegenübertreten oder sie emotional erpressen. Wenn es um Sex geht, lassen viele Frauen ihre Männer buchstäblich am langen Arm verhungern und sie ab einer bestimmten Zeit nicht mehr ran. Geben ihnen das Gefühl, im Bett nichts zu taugen. Oder sie setzen Sex- und Liebesentzug als "Strafe" ein. Das kann für Männer verletzend sein.

Gleichzeitig sagen Frauen selten, was sie wollen. Sie lassen die Männer ins offene Messer laufen. Nun kann man natürlich Frauen in der Opferrolle sehen und sagen "Die haben nie gelernt, über ihre Wünsche zu reden". Oder man denkt um und sagt zu Frauen "Seht euch an, was ihr da macht und übernehmt Verantwortung dafür".

Das ist typisch weiblich?

Ich glaube tatsächlich, dass diese psychologische, unterschwellige, versteckte, zurückhaltende Machtausübung etwas ist, was Frauen eher machen. Männer sind – Verzeihung – eher plump.

Und sie sind vor allem auch öfter gewalttätig.

Die Frage ist warum. In einem Kapitel meines Buches habe ich recherchiert, wie die Unterschiede zwischen männlichen und weiblichen Verbrechern sind. Es gibt ja deutlich weniger weibliche. Man kann sich nun fragen, ob Gewalt tatsächlich nicht das Ding der Frauen ist. Oder ob sie ihre Gewalt anders ausüben und besser verstecken, weil sie eher auf der psychischen Ebene passiert. Wenn männliche Gewaltverbrecher eine Therapie machen, kommt oft raus, was die Mutter ihnen angetan hat. Oder, dass sie eine Frau hatten, die sie angestachelt oder emotional missbraucht hat.