Sexistischer Hass im Web: Warum man sich so schwer wehren kann

Eine Umfrage von Amnesty International aus dem Jahr 2017 unter 4000 Frauen in acht Ländern zeigt, dass fast jede vierte Frau Missbrauch und Belästigung in den sozialen Medien erlebt. 41 Prozent der betroffenen Frauen gaben an, sich dadurch schon einmal körperlich bedroht gefühlt zu haben. Dass Hass im Netz für betroffene Frauen eine Belastung darstellt, weiß man bei der Beratungsstelle #GegenHassimNetz, die von der Anti-Rassismus-Organisation ZARA betrieben wird. Seit ihrer Eröffnung im September 2017 gingen diesbezüglich 163 Meldungen ein.

"Es handelt sich um eine Form von Gewalt gegen Frauen mit den Zielen, Angst zu machen, einzuschüchtern bzw. Frauen, die in der Öffentlichkeit stehen, aus der öffentlichen Diskussion auszuschließen", sagt Caroline Kerschbaumer, Mitarbeiterin der Beratungsstelle. Häufig handle es sich um sexualisierte Gewalt, teilweise um massive sexuelle Belästigung. Gerade diese Fälle würden einen besonders schambehafteten Bereich betreffen, was viele Betroffene davon abhält, Schritte zu unternehmen.

Dokumentation

Maurer empfiehlt, solche Postings mittels Gedächtnisprotokoll und Screenshots zu dokumentieren. Später könne man entscheiden, was man damit machen will.

Die juristisch und psychosozial geschulten Mitarbeiter der Beratungsstelle prüfen die Nachrichten und besprechen mit der Klientin die weitere Vorgehensweise. Sind sie strafrechtlich relevant, werden sie üblicherweise angezeigt – bei der Polizei oder mittels Sachverhaltsdarstellung an die Staatsanwaltschaft. Oft handelt es sich um die Tatbestände der Verhetzung, der Beleidigung, um Cybermobbing, Stalking oder gefährliche Drohungen (siehe unten); im Umkehrschluss bedeutet das aber, dass einmalige – durchaus auch massive – Beleidigungen möglicherweise straffrei sein können, wenn sie in Form einer privaten Nachricht gesendet werden.

Der Wiener Jurist Oliver Scheiber hält die Situation für Opfer für „unzumutbar“. Er plädiert für Meldestellen und kann sich außerdem die Einrichtung einer Ombudsstelle vorstellen, die das Kostenrisiko für zivilrechtliche Klagen trägt.