Studie: Jeder vierte Teenager in Österreich wird online belästigt

27 Prozent der österreichischen Kinder und Jugendliche wurden zumindest einmal in ihrem Leben online sexuell belästigt. Das ist das Ergebnis einer Umfrage unter 400 Mädchen und Burschen im Alter zwischen elf und 18 Jahren. Die Studie wurde vom Institut für Jugendkulturforschung durchgeführt. Initialzündung war der Umstand, dass beim Kinder-Notruf „Rat auf Draht“ immer häufiger Anrufe zum Thema „Soziale Medien“ verzeichnet werden, ein Drittel davon stehen in Verbindung mit sexueller Belästigung und Gewalt im Netz. „Besorgniserregend“, findet Studienleiterin Raphaela Kohout, „dass Mädchen mit 40 Prozent drei Mal häufiger betroffen sind als Burschen.“

Die Erlebnisse reichten von unangenehmen sexuellen Fragen bis hin zu eindeutigem sexuellen Missbrauch. Sehr häufig wurden Nacktfotos an Kinder und Jugendliche verschickt, oder diese wurden aufgefordert, „Nudes“ zu verschicken. Knapp zehn Prozent der Jugendlichen wurde auch schon einmal erpresst – etwa, in dem angedroht wurde, die Nacktfotos an Eltern oder Freunde weiterzuleiteten, wenn nicht weitere Bilder geschickt werden.