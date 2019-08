Upskirting: Handy-Spanner am Rande der Legalität

Vertieft in ihr Handy steht eine junge Frau neben einer Haltestange in einem halb vollen U-Bahn-Abteil. Langsam schiebt ein Fahrgast, der hinter ihr auf einer Bank sitzt, sein Smartphone unter das Sommerkleid der Frau – um ein Foto zu machen. Ein Video der Szene, die sich vermutlich in einer asiatischen Stadt ereignet hat, verbreitete sich kürzlich im Internet.

Darin dokumentiert wird ein Fall von Upskirting (vom englischen Wort "skirt" für "Rock") – so nennt man es, wenn der Intimbereich ohne Einverständnis abgelichtet wird. Die Fotos werden oft in einschlägigen Online-Foren oder auf Pornowebseiten hochgeladen. Nicht selten sind darauf auch die Gesichter der Frauen erkennbar.

Passiert ist das auch Hanna Seidel. Als die Deutsche im Alter von 16 Jahren auf einem Festival war, bemerkte sie plötzlich eine Hand zwischen ihren Beinen. Obwohl der Vorfall bereits 16 Jahre her ist, kann sie sich noch genau an den Moment erinnern. Als sie sich damals umdrehte, "habe ich noch gesehen, wie jemand seinen Arm mit einer Kamera weggezogen hat". Polizisten, die in der Nähe waren, hätten ihr daraufhin erklärt, ihr nicht helfen zu können.