Unter den Rock fotografieren: Mann bewahrt Frau vor Upskirting

Es ist nur wenige Sekunden lang – und verbreitet sich derzeit rasant im Internet: Die Rede ist von einem Video. Es zeigt, wie ein Mann eine Frau in den öffentlichen Verkehrsmitteln vor Upskirting schützt.

Upskirting (vom englischen Wort "skirt" für "Rock") nennt man es, wenn der Intimbereich ohne Einverständnis abgelichtet wird. Die Fotos werden oft in einschlägigen Online-Foren oder auf Pornowebseiten hochgeladen. Nicht selten sind die Gesichter der betroffenen Frauen darauf erkennbar.

Genau das wäre beinahe auch einer jungen Frau in einer asiatischen Stadt (vermutlich in China) passiert. Auf dem vielgeteilten Clip ist zu sehen, wie sie auf ihr Smartphone-Display blickend neben einer Haltestange in einem U-Bahn-Abteil steht.