Lieber Blumenzwiebeln als ein Kleid für die Queen

Die Beziehungsgeschichte zwischen Garten und Literatur ist vor allem in England ausgeprägt. Ein besonderes literarisches Genre sind Gartenkolumnen, wie jene des Gärtners und Historikers Robin Lane Fox in der Financial Times. Sein erklärtes Vorbild war Vita Sackville West, Gartengestalterin, Dichterin und Vorlage für Virginia Woolfs Roman „Orlando“.