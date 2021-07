Kuhmilchalternativen: Sind sie wirklich so umweltfreundlich wie ihr Ruf?

Sojamilch

In die Kritik geraten ist Soja wegen der enthaltenen Isoflavone – sekundäre Pflanzenstoffe, die strukturell Östrogen ähneln und den Hormonhaushalt beeinflussen können. "Die Mengen, die in Sojadrinks vorkommen sind unbedenklich", gibt Bisovsky Entwarnung. Pluspunkt: Sojadrinks haben annähernd den gleichen Eiweißgehalt wie Kuhmilch: "Fast alle anderen Pflanzendrinks enthalten nicht einmal ein Drittel der Menge von Kuhmilch." Manche Menschen können allergisch auf Soja reagieren, bei Schilddrüsenproblemen kann sich der Verzehr ebenso negativ auswirken.

Bei Sojamilch wird die Abholzung des Regenwaldes diskutiert. "Tatsächlich ist es so, dass Regenwald-Soja in größerem Ausmaß in Kuhmilch landet, weil es als Futtermittel verwendet wird", sagt Wolbart. "Wer europäisches Soja kauft, ist auf der sicheren Seite."

Kokosmilch

Kokosdrinks sind laut Bisovsky eine Mogelpackung: "Sie werden teuer verkauft, obwohl in der Regel nur um die fünf Prozent reine Kokosmilch enthalten sind." Wer glaubt, Kokosdrinks könnten mit gesunden Fetten Punkten, irrt: "Kokosfett hat keine besonders gesundheitsfördernde Wirkung." Zudem müssen Kokosnüsse aus tropischen Anbaugebieten importiert werden.

Mandelmilch

Mandeln und Reis können in Europa geerntet werden. Wolbart: "Beide Pflanzen verursachen aber enormen Wasserverbrauch. Beim Reisanbau wird klimaschädliches Methan frei." Die Hauptanbaugebiete für Mandelbäume liegen im trockenen Kalifornien. Entsprechend lange und wenig nachhaltig sind die Transportwege nach Europa. "Nüsse sind gesund", schickt Bisovsky voraus, "in Mandeldrinks landet aber meist ein verschwindend geringer Teil, der Großteil ist Wasser".

Erbsen- und Hanfmilch

Newcomer im Sortiment sind Waren aus Erbsen oder Hanf. Erbsendrinks können vom Eiweißgehalt her mit Sojaprodukten mithalten, sagt Bisovsky. Mit Hanföl versetzte Drinks sind zu bevorzugen: "Das Öl ist reich an guten Omega-3-Fettsäuren." Eine genaue ökologische Bewertung ist laut Wolbart schwierig: "Es ist aber anzunehmen, dass die Alternativen gut abschneiden. Vorausgesetzt die Pflanzen werden bei uns angebaut."