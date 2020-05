Konzert bis Club trotz Pandemie: Dieser Anzug soll's möglich machen

Socializen ohne Social Distancing dank Schutzanzug also? "Micrashell ist eine Lösung dafür, wie man Menschen sicher zusammenbringen kann", ist Miguel Risueno, Leiter der Innovationsabteilung bei Production Club überzeugt. "Es ist ein halber Anzug, mit den man sich in Gegenwart von Luftpartikeln oder Viren sicher fühlen kann", fügte er in einem Interview mit dem US-Fernsehsender NBC hinzu. Man habe die Idee entwickelt, um der Eventbranche unter die Arme zu greifen.

Damit spielt Risueno darauf an, dass sich das neuartige Coronavirus in geschlossenen Räumen, wo viele Menschen laut miteinander kommunizieren, sehr gut verbreiten kann.

"Mit Micrashell kann der Benutzer klar durch einen Schutzschild sehen, sicher durch ein Filtersystem atmen, trinken, E-Zigarette rauchen, Sex haben und sogar sein Telefon aufladen", schreiben die Entwickler selbstsicher auf Instagram.