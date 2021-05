Karlheinz Böhms legendäre Wette, die sein Leben radikal veränderte

Zurück in Äthiopien stürzte sich Berhanu wieder in die Arbeit für MfM. Er wurde bald Projekt-Manager, und 2002 wurde ihm die Verantwortung für alle Initiativen der mittlerweile stark angewachsenen Organisation in Äthiopien übertragen. Diese Funktion füllte er bis zum Vorjahr aus, ehe er sich in den Ruhestand begab, besser gesagt in den Unruhestand. Denn das Schicksal des 110-Millionen-Einwohnerlandes (als Karlheinz Böhm erstmals dort landete, lag die Bevölkerungszahl bei 36 Millionen) ist dem umtriebigen Pensionisten weiter eine Herzensangelegenheit. „Ich hoffe, dass es nicht nochmals 40 Jahre lang dauert, bis wir aus der Armut herauskommen“, sagt er.