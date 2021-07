"Menschen für Menschen": Einsatz in Äthiopien

Diese gewonnene Zeit nützt sie unter anderem, um mit ihrem Ehemann „Menschengras“-Streifen auf den Teff-Feldern anzulegen. Eigentlich heißt das Gewächs Vetivergras, erhielt aber von den Bauern den anderen Namen, weil es von der Organisation „Menschen für Menschen“ eingeführt worden war. Die festen Wurzeln der Pflanze, die überdies als Futtermittel dient, soll die Bodenerosion stoppen.

Hintergrund: Durch die Bevölkerungsexplosion ( Äthiopien hat bereits an die 90 Millionen Einwohner, von denen 84 Prozent in der Landwirtschaft tätig sind) werden die Anbauflächen knapp. Daher werden die letzten Wälder gerodet, an den steilen Hängen schwemmt der Regen die fruchtbare Krume weg.

„Vom Ofen über Vetivergras bis zum Bevölkerungswachstum, das wir durch Familienplanung in den Griff bekommen wollen – man sieht: Alles hängt zusammen. Deswegen haben wir einen integralen Entwicklungsansatz gewählt“, sagt Berhanu Negussie, nationaler MfM-Koordinator. Der Mann war der erste Mitarbeiter von Karl-Heinz Böhm in Äthiopien, als dieser 1981 nach seinem legendären „Wetten, dass ..?“-Auftritt die Organisation gegründet hatte.

Zu den vernetzten Aktivitäten zählen neben Trainings und Bewusstseinsbildung auch die Errichtung von Gesundheitszentren samt Aids-Tests und -Beratung sowie der Schulbau. Schulen aus Ziegelsteinen, wo die Kinder nicht immer wieder Lehm und Kuhdung mitnehmen müssen, weil der letzte Regenguss den Außenwänden zu sehr zugesetzt hat.

„Die Situation der Menschen in Ginde Beret hat sich in nur einem Jahr klar verbessert“, sagt Abebech Megewo, in der Lokalbehörde zuständig für Soziales, „aber fast noch wichtiger ist die Mentalitätsänderung, seitdem die Organisation ,Menschen für Menschen‘ bei uns ist. Früher waren die Frauen nur in ihren Hütten, jetzt sind sie herausgekommen. Das ist ein ganz neues Lebensgefühl, das niemanden mehr loslässt.“