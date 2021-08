Hirnforschung: Warum Pandemie-Kinder beim IQ hinterherhinken

Fehlende Naturerlebnisse taten ihr Übriges: "In vielen Ländern, etwa in Spanien, durften Kinder kaum vor die Tür. Dabei lässt sich gerade auf Spaziergängen beiläufig so viel Neues entdecken und gemeinsam mit Eltern benennen."

Die Einschätzung der Psychologin deckt sich mit dem Ergebnis einer Studie italienischer, spanischer und portugiesischer Forscher: Pandemie-bedingte Verhaltensveränderungen – Stimmungsschwankungen, verringerte Aufmerksamkeitsspanne sowie erhöhte Reizbarkeit, Langeweile, Ängstlichkeit und Unruhe – waren bei Kindern mit Zugang zu einem Garten weniger stark ausgeprägt.

Die gute Nachricht: "Die Erfahrungslücken bedeuten nicht automatisch ein permanentes kognitives Defizit", weiß Stern. Allerdings sei die Studie einmal mehr Hinweis darauf, "dass wir jetzt nicht weitermachen können wie bisher und Kinder einiges aufarbeiten müssen".

Dass sich die Daten eins zu eins auf Österreich übertragen lassen, bezweifelt Psychologin Ursula Kastner-Koller, die an der Uni Wien die Intelligenzentwicklung von Kleinkindern erforscht: "Die soziale Absicherung von Eltern ist hier viel besser als in den USA, wo Mütter und Väter sehr viel mehr Stress ausgesetzt sind, wenn Betreuungseinrichtungen ausfallen."

Gut fördern

Der IQ ist laut Stern bei Kindern aber ohnehin nicht das Maß aller Dinge, "stabilisiert sich erst im Volksschulalter und muss nicht zwingend für die spätere Intelligenz von Bedeutung sein".

Damit Kinder aus ihrer Robustheit schöpfen und Versäumtes nachholen können, müssen sich Eltern Gedanken machen, wo sie Angebote und Akzente setzen". Etwa, indem man Freizeit aktiv und draußen gestaltet und den Umgang mit anderen Kindern verstärkt ermöglicht.