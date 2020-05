Haarscharf: Über die Erotik des Kopfschmucks bis zum Fetisch

„Hat Eva Adam mit einem süßen Bob in Versuchung entführt? Hat die schöne Helena mit einem Kurzhaarschnitt die Griechen bewogen, in Troja einen Krieg anzuzetteln? Ich glaube nicht. „Es ist immer die lange Mähne, die reizt“, meint die Autorin Ellen T. White. Interessanterweise dachten die frühen Christen, dass die Locken einer Frau Teil ihrer Genitalien seien und den männlichen Samen aufsaugen könnten. Üppiges Kopfkleid symbolisiert Jugend, Kraft, Stärke, überhaupt wenn sie stark und voluminös wirken. Gekonnt in Szene gesetzt, können sie sogar „sprechen“, behaupten Flirtexperten: Haare werden hinter die Ohren gestrichen (was mit dem Kurzhaarschnitt wegfällt) oder als Mähne zurückgeworfen.

Sprache der Haare

Man fummelt an Locken rum, dreht an Haarsträhnen: „Hey, ich bin interessiert!“. Eine Flirtbereitschaftsgeste genauso wie das „Zurückschütteln“ der Haare – wodurch ein Stück Haut preisgegeben wird. Wie bedeutungsschwanger, da geht was: „Das Wegschieben eines Ponys wird als Wegräumen einer Barriere interpretiert“, so Anka Schmid und Bernd Müllender im Buch „Haarig!“. Es heißt auch, dass das „Durch-die-Haare-Fahren“ ein Ersatz-Streicheln sei. Sogar Männer lassen ihr Haupthaar sprechen: Vielleicht nicht wissenschaftlich belegt, aber schon mal gesehen, was manche Herren tun, wenn sie um eine Frau herumgockeln? Sie fummeln an ihren Haaren herum, streichen sie zurück, kratzen sich. Und selbst „Männer mit Glatze streichen schon mal mit der flachen Hand über die nicht vorhandene Frisur. Auch das vermutlich mit sexualisierender Komponente“, so Schmid und Müllender.