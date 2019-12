Geld fürs Lernhaus Tulln: Kindern Flügel verleihen

Wovon man in der Weihnachtszeit traditionell besonders viel verspeist, ist eines der Kerngeschäfte von Agrana: Zucker. Wenn es um die Zuckergewinnung aus Rüben geht, ist das Unternehmen technologisch führend; modernste Anlagen sorgen für hohe Rohstoff- und Energieeffizienz. Der Konzern wurde 1988 gegründet. Heute ist Agrana Weltmarktführer bei Fruchtzubereitungen sowie ein bedeutender Produzent von Fruchtsaftkonzentraten in Europa. Neben Zucker und Fruchtsaftkonzentraten zählen auch Stärkeprodukte zu den Steckenpferden von Agrana. Rund 9.600 Mitarbeiter erwirtschaften an 57 Standorten einen Jahresumsatz von rund 2,4 Milliarden Euro.

Soziales Gewissen

Das Unternehmen übernimmt auch soziale Verantwortung. Mit der Unterstützung des KURIER-Lernhauses Tulln leistet Agrana einen wertvollen Beitrag jungen Menschen kostenlose Lernhilfe anzubieten und ermöglicht diesen Kindern damit einen besseren Start ins Leben. „Für Agrana sind gesellschaftliches Engagement, soziales Handeln und die Unterstützung gemeinnütziger Initiativen wichtige Eckpfeiler der Unternehmensphilosophie. Wir freuen uns gerade in Tulln, wo wir durch unsere Zuckerfabrik eine enge Verbindung mit der Gemeinde pflegen, mit der Unterstützung des Lernhauses einen Beitrag zu leisten, jungen Menschen einen besseren Start ins Leben zu ermöglichen“, betonte Johann Marihart bei der Eröffnung.

Agrana fördert auch die Bildungsinitiative Teach for Austria. Die Organisation vermittelt Absolventen verschiedener Studienrichtungen an Schulen, in denen viele Kinder aus bildungsfernen Familien stammen. Das Sozialprojekt Concordia România wird ebenfalls unterstützt. Letzteres arbeitet in Rumänien mit Kindern aus benachteiligten Milieus. In Wohngruppen bietet die Organisation Kindern ein Zuhause, in dem sie geschützt aufwachsen können.