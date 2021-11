Gehirnforscher: „Wir haben nicht mehr die Zeit, um in die Tiefe zu gehen“

Was bedeutet das für die Meinungsbildung?

Die dritte große Veränderung, die Kommunikation. Bisher waren wir es gewohnt, uns an Orten zu treffen, in überschaubaren Gruppen der Familie, im Freundes- oder Arbeitskreis. Jetzt ist das Forum explodiert. Wir finden für jede noch so verrückte Idee eine Gruppe, die ähnlich denkt. Die Digitalisierung bewirkt eine gefährliche Verstärkung von Extremen. Es scheint, wir denken immer weniger nach, weil es bequemer ist, im Netz zu suchen.

Das könnte unser Gehirn doch langfristig verändern?

Wie gesagt, echte genetische Veränderungen in unserem Gehirn brauchen Hunderttausende von Jahren. Was wir hier erleben, ist in der Evolution gar nichts. Das Gehirn ist in der Lage, mit den neuen Bedingungen umzugehen. Was sich tatsächlich verändert, ist unser Verhalten. Und Verhaltensänderung geschieht durch Lernprozesse. Das muss nicht immer etwas Positives sein. Man kann auch Gewalt lernen. Was wir nun lernen, ist, dass wir uns nicht mehr tief in Themen einarbeiten. Themen wechseln unglaublich schnell, werden alle nur mehr oberflächlich gestreift. Wir haben nicht mehr die Zeit, um in die Tiefe zu gehen. Einige junge Menschen sagen: Wenn mich etwas interessiert, dann google ich es. Dabei geht nicht zuletzt die Beschäftigung mit sich selbst verloren.

Wie soll man da überhaupt draufkommen, was einen interessiert?

Da tut sich eine Lücke in der Bildung auf. Wir gehen weg von Lehrenden, denen wir geduldig zugehört und Büchern, die wir mit viel Zeitaufwand gelesen haben, hin zu der schnellen, bunten Welt des Internets. Da geht tatsächlich viel an Zusammenhängen, an aktiven Erkenntnissen verloren. Meine Vision ist: Wir können die Digitalisierung nicht rückgängig machen, aber wir können sie zu einer besseren Form des Lernens nutzen.

Das wie geschehen soll?

Kinder, die am Computer spielen, müssen auch viel lernen. Auch sinnlosen Quatsch, das kann ja sein. Aber sie sind ganz begeistert davon, in Systeme einzutauchen, die sie interessieren. Stellen Sie sich vor, wir würden das nützen, um Lerninhalte so zu verpacken. Jahrzehntelang war es üblich, dass da unten ein Dozent steht, und liest 1.000 Studenten vor. Das ist anachronistisch. Dass alle im selben Rhythmus etwas lernen müssen, ist nicht mehr notwendig. Warum nicht eine Software einsetzen, die den gesamten Lernstoff aufbereitet, und jeder Student so nach seinem Lerntempo vorgehen kann? Kommt man nicht weiter, greift ein menschlicher Lehrer erklärend ein. Die Studenten könnten so mit ihrem eigenen Tempo und eigenen Schwerpunkten viel effizienter lernen. Die Digitalisierung hält für die Bildung und Ausbildung ein enormes Potenzial bereit.

Das heißt, ein gewisser Kulturpessimismus ist verständlich, aber eigentlich nicht begründet?

Es gab Zeiten, in denen Bücher verteufelt wurden, in der Annahme, es werden verführerische Inhalte vermittelt, die Gesellschaft destabilisiert. Ebenso wie Fernsehen und Radio. Wir waren immer im Zweifel, ob das, was die Jugend macht, nicht den Untergang der Menschheit mit sich bringt.