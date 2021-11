Nicht alles digital: Warum das Analoge für die Zukunft wichtig ist

Warum Wanderkarten und manche Straßenpläne nie aussterben werden, Navi hin oder her.

Bahnkarten kauft man am Ticketschalter, Reisen bucht man im Reisebüro und will man eine fremde Stadt sehen, besorgt man sich Reiseführer samt Stadtplan. Was vor 15, 20 Jahren noch selbstverständlich war, klingt heute nach Mittelalter. Wer kauft noch Karten und Pläne? Gar nicht so wenige. „Wir leben zu 95 Prozent von analogen Produkten“ sagt Carl Rauch, seit 2019 Geschäftsführer von freytag & berndt, 1885 gegründet und heute noch erste Anlaufstelle für Wander- und Straßenkarten. Auslaufmodelle? Mitnichten. „Wer nur mit Navi unterwegs ist, verliert das Gefühl für den Raum. Autokarten für Europa werden von älteren Kunden gekauft, exotischere Destinationen hingegen haben ein deutlich jüngeres Publikum. Ähnlich ist das bei Reiseführern. Jüngere kaufen vielleicht keinen Baedeker, aber Individualreiseführer.“

Eines der bestgehenden Produkte ist der Skandinavien-Atlas. Denn je weiter man in den Norden kommt, größer die Sorge vor fehlendem Handyempfang. Unersetzbar sind daher auch Berg-und Wanderkarten – das Risiko, dass das Netz oder die Batterie am Berg ausfällt, ist immer da. Ähnliches gilt für Segel- und Flugkarten, denen freytag & berndt in der Wiener Wallnerstraße ein ganzes Stockwerk bietet. „Wer den großen Überblick sucht, für den ist Papier unersetzbar.“

Und wie zum Beweis, dass man an die Zukunft glaubt, sagt Rauch: „Bei uns arbeiten 50 angestellte Kartografen und Geo-Informatiker. Da können weltweit wenige Unternehmen mithalten.“