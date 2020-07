Gefährliche Produkte: Am häufigsten wird vor Spielzeug gewarnt

Die Zahl der gemeldeten gefährlichen Produkte in der EU ist im Vorjahr leicht zurückgegangen. Insgesamt wurden EU-weit 2.243 Warnmeldungen ausgegeben, davon 17 in Österreich, wie aus einem am Dienstag veröffentlichten Bericht der EU-Kommission hervorgeht.

Die Warnmeldungen führten 2019 EU-weit zu 4.477 Folgemaßnahmen - einem neuen Rekord in der EU. Zu über 80 Prozent bestanden die Folgemaßnahmen in Rückrufen von Kraftfahrzeugen oder Kraftfahrzeugsteilen. In Österreich wurden im Vorjahr nach Warnmeldungen 53 Folgemaßnahmen ergriffen.

2018 hatte die EU 2.257 Warnmeldungen wegen gefährlicher Produkte ausgegeben und 4.050 Folgemaßnahmen ergriffen. Hierzulande kam es zu 27 Warnungen und 41 Gegenmaßnahmen (den gesamten Bericht finden Sie hier).