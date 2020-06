Ex-Kicker Schweinsteiger ist jetzt Kinderbuch-Autor

Als Profifußballer hat Bastian Schweinsteiger die Weltmeisterschaft, die Champions League und gleich mehrfach die deutsche Meisterschaft gewonnen.

Nach der aktiven Karriere versucht sich der Oberbayer nun gleich in mehreren Metiers: Neben seinem Job als TV-Experte und der Hauptrolle in einer Doku, die am Freitag anläuft, ist der 35-Jährige auch unter die Autoren gegangen.