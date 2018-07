Lockmittel für Büchermuffel: So bringen Sie Ihr Kind zum Lesen

"Mein Kind mag nicht lesen!“, beklagen viele Eltern und fragen sich, was sie falsch gemacht haben. Sie haben den Kindern vorgelesen, genießen selbst Zeit mit einem guten Buch, betonen die Bedeutung des Lesens – eigentlich müssten sie eine echte Leseratte herangezogen haben. Aber nein. Nur 41 Prozent der befragten 12- bis 19-Jährigen gaben in der Studie des deutschen Forschungsverbund Südwest an, dass sie täglich oder mehrmals pro Woche (gedruckte) Bücher lesen. Deutlich ist der Geschlechterunterschied: Jedes zweite Mädchen liest gerne, aber nur jeder dritte Bursche. Elf Prozent der Mädchen greifen nie zum Buch und 24 Prozent der Buben. Bei Umfragen unter Jüngeren liegt das Buch etwas besser: Zwischen 6 und 13 Jahren lesen 60 Prozent der Kinder, ergab eine Umfrage. Die Zahlen haben sich in den vergangenen zehn Jahren kaum verändert.