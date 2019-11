Lesen ist in der Welt der Jungen wichtig wie nie

Wobei, aufpassen: Dass der Buchmarkt zart wächst, heißt nicht, dass mehr Leute mehr lesen (ein Boom waren zuletzt Ausmalbücher für Erwachsene). Aber das gilt eben auch umgekehrt: Dass früher alle Kinder Dostojewski und Doderer noch vor dem Frühstück verschlungen hätten, ist genauso ein statistischer Fehlblick.

Bücherlesen war immer in der Hauptsache eine Bildungsfrage (der Eltern, nämlich). Also, zur guten Nachricht: Es spricht alles dafür, dass heute mehr Kinder mit mehr Text als jemals zuvor konfrontiert werden. Zwar meist „nur“ am Smartphone. Aber diese neue Alltagswichtigkeit des Lesens ist eine hervorragende Basis, um diesen Kindern mit Begeisterung die großen, formenden Erzählungen näherzubringen, die Literatur bietet. Und ihnen die Chance zu geben, ihren eigenen Kindern dereinst vorzuwerfen, dass diese viel zu wenig lesen.