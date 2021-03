"Es bleiben viel mehr Männer unerwählt als Frauen“

Was können Protestbewegungen wie #MeToo bewirken?

Es gibt viele Teilströmungen in der Gerechtigkeitsbewegungen, die versuchen, die patriarchalen Strukturen von innen zu verändern, zum Beispiel durch Quoten. Ich halte das nicht für falsch, aber ich glaube, der Ansatz muss von beiden Seiten erfolgen – dass man auch versucht, diese patriarchale Grundordnung von der Ursache her aufzuknacken, indem man sich nicht mehr an patriarchale Strukturen anpasst, als da wären die Ehe oder das Leben in der Kernfamilie.

Im Buch bezeichnen Sie die romantische, ewig andauernde Zweierbeziehung als Lüge. Warum?

Um so eine provokante Aussage zu erkären, muss man zur Natur zurückkehren. Die natürliche Sexualität des Menschen ist nicht ausgelegt auf lebenslange sexuelle Treue. Female Choice bedeutet, dass Frauen in der Regel ein Kind mit einem Partner bekommen, mit diesem aber nicht ewig zusammenleben. Wenn das Kind alt genug ist, bekommen sie mit einem neuen Partner weitere Kinder. Sie kann sich auch entscheiden, mit dem alten Partner ein zweites Kind zu bekommen – aber typischerweise haben Nomadenfrauen Kinder von mehreren Vätern.

Und die Männer?

Bei den Männern ist sexuelle Treue gar nicht im genetischen Programm angelegt, weil ihre Fortpflanzungsstrategie besagt, ich muss so viele Frauen wie möglich befruchten. Diese widersprüchlichen Fortpflanzungsstrategien führen in der Natur dazu, dass sich ein großer Teil der Männchen nicht fortpflanzen kann. Keine Partnerin zu finden, unfreiwillig enthaltsam zu leben, führt bei fast allen Lebewesen, vor allem bei den höheren Säugetieren, zu Aggressivität. Als die Menschen begannen, dauerhaft in größeren Gruppen an einem Ort zu leben, lag es auf der Hand, die Männer mit Partnerinnen zu versorgen, damit sie weiterhin ihre Leistungen erbringen konnten. Deshalb wurde die Ehe eingeführt, und zwar als Zwangsverheiratung minderjähriger Töchter: Mädchen wurden am Beginn ihrer Geschlechtsreife an Männer verteilt.

Die Erzählung vom „schönsten Tag im Leben“ hält sich dennoch stark – vor allem bei Frauen.

Jeder Mensch definiert sich stark darüber, einen Partner zu haben. Wer mit 30 noch Single ist, gilt als Ladenhüter, als übrig geblieben. Das ist der Kern des Narrativs vom schönsten Tag im Leben einer Frau: Endlich ist sie erwählt worden. Da spielen ganz tief sitzende emotionale Sehnsüchte eine Rolle.