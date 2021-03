Corona-Krise verschärfte die Belastung der Frauen

„Frauen sind die Heldinnen der Krise, doch den Heldinnen geht die Luft aus.“ Eine dramatische Auflistung an physischen, psychischen und wirtschaftlichen Be- und Überlastungen der Frauen im Zuge der Corona-Krise lieferte das NÖ Armutsnetzwerk.

Die von 26 Organisationen aus dem Sozialbereich und der Politik getragene Organisation stellte im Vorfeld des internationalen Frauentages die noch immer sehr deutliche wirtschaftliche und gesellschaftliche Ungleichstellung der Frau an den Pranger.

Größere Belastung

Die Krise hat die Frauen in einem weit größeren Ausmaß belastet, als die Männer, berichtete die Vizepräsidentin der AKNÖ, Gerda Schilcher. Studien zeigen, dass Frauen derzeit übermäßig stark von Arbeitslosigkeit betroffen sind, weil sie in besonders schwer getroffenen Branchen, wie Gastronomie oder Handel gearbeitet haben. Zudem sind Frauen aber auch in systemrelevanten Bereichen wie der Pflege, der Kinderbetreuung und dem Handel außerordentlich belastet.

Schilcher zitierte auch Studien, die zeigten, dass Frauen beim krisenbedingten Zeitaufwand für Kinderbetreuung im Homeschooling und bei der Hausarbeit weit stärker belastet wurden als ihre Männer. Die Lebenszufriedenheit der Frauen sei deutlich gesunken. In einer AK-Studie zum Lockdown gaben 63 Prozent der Eltern an, durch Homeschooling sehr oder ziemlich gestresst gewesen zu sein, berichtete Schilcher. 37 Prozent waren der Meinung, dass sich ihre psychische Verfassung in der Krise verschlechtert habe.