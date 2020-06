Vom A-Punkt zum U-Punkt: Wo die weibliche Lust sitzt

Daher zurück zum Lust-ABC: Was ist was, was tut was? A wie A-Punkt findet sich in der sogenannten „Anterior Fornix Erogenous Zone“, die tief drinnen in der Scheidewand der Vagina liegt, Richtung Bauchdecke, zwischen G-Punkt und Gebärmutterhals. Das Ding heißt deshalb „Deep Spot“, weil man sehr tief rein muss, um ihn zu stimulieren. Ein „Orgasmus-Garant“, wie es auf manchen Webseiten heißt. Nicht zwingend. Funktioniert bei manchen, bei anderen wiederum nicht. Also bitte kein Huch, ich habe sowas nicht, mein Leben ist sinnlos-Aufschrei. Dann einfach woanders probieren, zum Beispiel beim U-Punkt. U wie Urethra für: Harnröhre. Dabei handelt es sich um den Bereich – sehr heikel, sehr sensibel – rund um die Harnröhre, zwischen Klitoris und Vagina. Wer allerdings aufs Ganze und ein Rundum-sorglos-Paket setzt, wandert gleich in der CUV-Zone herum. Nein, die ist kein Parkplatz für Familienvans, sondern steht für „ClithoUrethroVaginal“ – also die Zone rund um Klitoris, Vagina und die Harnröhre. Die alle sind mit Nerven miteinander versponnen – und das kann sehr wow sein. Den G-Punkt brauche ich nicht näher zu erwähnen – aber wohl den C-Punkt als sicherste Bank in Sachen „Do-it-yourself“-Orgasmus: Der steht für Klitoris. Und was die alles kann, ist relativ einfach herauszufinden.