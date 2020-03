Saubere Vagina, G-Punkt, Klitoris: Schluss mit den Vagina-Mythen

Die wichtigsten Vagina-Fakten aus ihrer „Bibel“:

Vulva? Vagina? Wie heißt's denn nun?

Was was ist, scheint nicht einmal den Machern der Netflix-Serie „Sex Education“ klar. Sonst wäre in der zweiten Staffel nicht so oft von Vagina die Rede gewesen, wo eigentlich die Vulva gemeint war. Jen Gunter erklärt das denkbar einfach: „Dort, wo die Haut die Unterwäsche berührt, liegt die Vulva, innen liegt die Vagina“.

Wunderknopf Klitoris?

Die Idee vom „Knubbel“, an dem man auf dem Weg zum Glück nur herumdrücken müsse, hält sich hartnäckig. Jen Gunters Antwort darauf: "Die Klitoris ist der einzige Körperteil, der allein für die sexuelle Lust geschaffen wurde. Strukturell betrachtet, ist sie wie ein umgekehrtes Y, mit je einem „Arm“ auf einer Seite. Nur die Spitze des Y ist zu sehen, der „Punkt“, die so genannte Klitoriseichel. Das umgekehrte Y sitzt über dem Eingang der Harnröhre, die Ärmchen („Klitorisschenkel“) liegen jeweils auf den beiden Seiten." Die Klitoris umfasst also weit mehr als sichtbar ist.

Vaginalverjüngung - alles nur ein Mythos?

Im Internet werden Stäbchen beworben, um die Vagina „enger“ zu machen. Gleichzeitig steigt das Interesse an Intimchirurgie, wie eine aktuelle Umfrage der Erotik-Community „JoyClub“ zeigt. Von 5000 Befragten haben 13,7 Prozent der Frauen (und 10,6 Prozent der Männer) schon einmal überlegt, ihren Intimbereich durch einen kosmetischen Eingriff zu optimieren. Jen Gunter bestätigt: "Korrekturen im Bereich der Vulva sind ein regelrechter Wachstumsmarkt. Viele der dort verwendeten Produkte und Verfahren sind nicht gut oder gar nicht näher erforscht.“ Begriffe wie „Verjüngung“ oder „Erneuerung“ hält sie, medizinisch betrachtet, für völlig abseitig. „Ich höre immer wieder, dass es Mütter gibt, die sich wegen der Größe der Schamlippen ihrer Tochter Gedanken machen. Ich kann nur raten, das sein zu lassen. Augenblicklich.“ Eine Schamlippenverkleinerung sollten nur Frauen vornehmen lassen, deren kleine Schamlippen breiter sind als fünf Zentimeter oder einen Größenunterschied von mehr als drei Zentimeter aufweisen und die damit optisch Probleme haben - oder aber Schmerzen, weil die Schamlippen eingeklemmt werden. Interessanter Punkt: "Chirurginnen empfehlen eine Schamlippenverkleinerung seltener als ihre männlichen Kollegen", so Gunter.