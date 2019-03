In London ist das erste Vagina-Museum der Welt geplant

Tabubruch

Es geht um Vaginas, Vulvas und weibliche Anatomie. Ziel ist es, zu enttabuisieren und zu entstigmatisieren. Denn viele (vor allem junge) Frauen hätten nach wie vor keinen Bezug zu ihrer Anatomie, haben Probleme, das Wort Vagina oder Vulva zu verwenden, oder mit einem Arzt über gynäkologische Themen zu sprechen.

Stattdessen wird der weibliche Intimbereich zur Problemzone gemacht, die Zahl der ästhetischen Eingriffe steigt, die damit verknüpfte Idee: "da unten" möglichst so auszusehen, wie es etwa in Pornos dargestellt wird. Also wird an Schamlippen herumgeschnipselt und verengt, was angeblich "zu weit" ist. "Mit einem Vaginamuseum können Menschen lernen, dass Vulvas und Vaginas nichts sind, wofür man sich schämen müsste", heißt es auf der Website des Museums.