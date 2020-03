Sollen wir uns beim Dirty Talk ein Beispiel am Rokoko nehmen?

Herrlich, zumal ich mich noch sehr gut erinnern kann, was mich an verbalen Nullnummern erreichte, als ich spaßhalber auf diversen Online-Börsen unterwegs war. Das ging über so Schlichtes wie „Ich will sexeln“, „Ich möchte dein Mauserl sehen“ bis hin zu „Nenn mich einfach Schwanz!“ (natürlich mit Dick-Pic im Anhang) kaum hinaus. Mehr war da nicht, echt, irgendwann habe ich daher so ermattet wie gelangweilt aufgegeben.

Bitte nicht fantasielos

Einen in diesem Zusammenhang sehr schönen englischen Begriff hat die Sextherapeutin Lonnie Barbach erstmals in den 1970er-Jahren geprägt: „Outercourse“ (im Gegensatz zu „Sexual Intercourse“ für „Geschlechtsverkehr“) ist die Bezeichnung für „alle Formen der körperlichen Liebe, die keine orale, anale oder genitale Penetration“ beinhalten. Dazu gehört dann eben auch, dass man „erotisch miteinander spricht“ – zumal das Gehirn als die größte erogene Zone gilt. Möglichkeiten dafür gibt es heute mehr denn je, man muss nicht die Feder in Tinte tauchen, sondern tippt ins Handy, schreibt E-Mails oder sagt was, wenn im passenden Moment was zu sagen ist. Da geht mehr, als heutzutage an Durchschnitts-Dirty-Talk-Wortschatz kursiert.

Nicht missverstehen – es darf dabei ruhig ordinär und direkt zugehen, aber bittebitte niemals fantasielos. So unbescheiden bin ich. Nix gegen ein „Fick mich!“ im richtigen Moment, auch das Wienerische hat so seine Reize, weil es weicher ist, derb und und liebevoll zugleich. Man denke nur an Begriffe wie „pudern“ und „schnackseln“. Das allein ist es aber noch nicht. Dirty Talk sollte immer dreidimensionale Bilder erzeugen, die spürbar unter die Haut gehen und so Begehren schaffen – ein Prickeln und Sehnen. Animalisches, in Buchstaben gegossen. „Sprache beschreibt, überredet, erregt: Worte haben Kraft zu verzaubern“, schrieb die Schriftstellerin Isabel Allende. Dabei sind der Fantasie keine Grenzen gesetzt, heißt: Es ist nicht verboten, sich was ganz Neues einfallen zu lassen. Und das ist vielleicht sogar das Spannendste daran.