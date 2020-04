E. L. James: Comeback für Christian Grey und Anastasia Steele?

Dank an alle Menschen, die uns jetzt versorgen

„Und nun, ein Jahr später, verlasse ich mein Haus in West-London nur mehr, um mit den Hunden spazieren zu gehen, und wir haben Russell verloren (Anm. der Red: ihr Verleger und Freund, Russel Perreault starb im vergangenen Jahr im Alter von 52 Jahren). Welch einen großen Unterschied so ein Jahr ausmacht! Und wenn Sie, wie ich, Angst vor diesem fürchterlichen Virus haben, wird Ihre Welt ein bisschen kleiner.“ Auf Facebook postet James Bilder von ihrem Frühlingsputz. Gleichzeitig würdigt die Autorin all jene Menschen, die das „Funktionieren des Alltags“ in Großbritannien während der Corona-Krise ermöglichen: die Krankenschwestern, Ärzte, Lehrer, Bauern, Regalstapler, Kassierer, Reiniger, Abfallsammler. Menschen die „täglich in die Welt gehen und dafür sorgen, dass wir versorgt werden und uns sicher fühlen können“. Was sie ebenfalls sagt: „Dieses Jahr lehrt uns alle, was unsere Welt funktionieren lässt und was wirklich wichtig ist. Hoffen wir, dass diese Menschen entsprechend belohnt werden, wenn diese Krise vorüber ist.“