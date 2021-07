"Bikini-Medizin" am Handy: Frauen-Apps erobern den Markt

Neben dem medizinischen Potenzial steckt in dem Markt auch ein wirtschaftliches. Immerhin ist die Hälfte der Weltbevölkerung weiblich.Vergangenes Jahr berichtete das US-Analysehaus CB Insights, dass seit 2014 über 1,1 Milliarden Dollar in digitale Fauengesundheit investiert wurden. Dieses Jahr prognostizierte der Marktforscher Frost & Sullivan dem Bereich bis 2025 ein Marktpotenzial von 50 Milliarden Dollar.

Die meisten Femtech-Unternehmen werden von Frauen gegründet – nicht selten aufgrund von Problemen, mit denen sie selbst im Alltag konfrontiert waren. Bei Investitionsentscheidungen spielt das Geschlecht aber nach wie vor eine Rolle. Laut einer Studie des Babson College in Massachusetts, bei der fast 68.000 Start-ups in den USA untersucht wurden, die zwischen 2011 und 2013 Risikokapital bekommen hatten, gingen nur drei Prozent des Kapitals an Start-ups von Frauen. Die Investoren sind fast ausschließlich männlich.

Hierzulande fehlt es laut Tanja Sternbauer, Mitgründerin von Female Founders, eine Plattform für weibliche Gründerinnen, an validen Statistiken. Fest stehe, dass der Zugang zu Kapital für Frauen erschwert sei und es an weiblichen Entscheidungsträgerinnen mangelt. "Es ist wenig verwunderlich, dass Männer nicht unbedingt in Femtech investieren, wenn diese Themen nicht ihrer Lebensrealität entsprechen", sagt Sternbauer.

Digitale Helferlein für den weiblichen Alltag

Von Beckenbodentrainer bis smartes Armband: Start-ups entwickeln nicht nur Software, sondern auch Hardware-Geräte. Das Spektrum ist groß – eine kleine Auswahl an Gesundheitsprodukten für Frauen: