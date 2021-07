Diese acht Werbespots lösten Streit und Debatten aus

Manche Kampagnen sind natürlich auch politisch, weil sie von tatsächlichen politischen Akteuren geschalten werden. Etwa die Nichtregierungsorganisation "Water is Life", die sich für die Wasserversorgung von Menschen in aller Welt einsetzt. In diesem süßen Spot weist sie auf den ernsten Umstand hin, dass eines von fünf Kindern in Kenia das fünfte Lebensalter wegen Wasserverschmutzung nicht erreiche. Deshalb werden ihm vor seinem fünften Geburtstag all seine Wünsche erfüllt.