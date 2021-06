Jetzt neu - das ist uns aufgefallen, das haben wir auf dem Radar.

Von Cruella inspiriert: der „The Scene Stealer“-Cocktail

Tea Time. London wär nicht London ohne Afternoon Tea. Die berühmtesten Plätze dafür sind bekanntlich Claridge's, Sketch, Fortnum & Mason, The Savoy etc. Die neueste Tea-Time-Attraktion bietet jetzt das wunderbare Lanesborough Hotel und bittet auf einen „It's A Little Bit Mad"-Tee mit Cruella. Man ließ sich also von Disneys neuem „Cruella"-Film inspirieren, und das gibt schon was her. Jede Menge exzentrischer Köstlichkeiten und „The Scene Stealer" – eine einzigartige Cocktailkreation. Enjoy! Bis 4.8., https://www.oetkercollection.com/hotels/the-lanesborough/the-hotel